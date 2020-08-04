بعد انفجار بيروت.. صبري فواز: طاقم عمل «أسود فاتح» بخير

بعد الانفجار الذي حدث منذ قليل بالعاصمة اللبنانية بيروت، خرج الفنان صبري فواز، يطمئن الجمهور عليه، خاصة أنه يتواجد في لبنان من أجل تصوير أحدث أعماله الفنية «أسود فاتح» ببيروت مع النجمة هيفاء وهبي، مؤكدا أنهم بخير، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال صبري، إن الانفجار كان بعيدًا عن طاقم المسلسل، وكلهم بخير.جاء ذلك بعد أن زعم البعض أن هناك آثار تدمير على لوكيشن مسلسل "أسود فاتح" قبل أن تنفي ذلك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة إن منزلها هو من تأثر بالانفجار لأنه قريب منه.ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتجت عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.