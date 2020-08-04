أونتاريو الكندية: انخفاض كبير في إصابات كورونا

أعلنت إدارة الصحة العامة في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت المقاطعة الرئيسية في البلاد 88 حالة جديدة، يوم أمس الإثنين، و91 حالة اليوم الثلاثاء، في تراجع ملحوظ عما كانت عليه الأعداد في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.وتوفي أربعة أشخاص بسبب الفيروس، اليوم الثلاثاء، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة يوم أمس الإثنين.وأبلغت أونتاريو عن 116 حالة جديدة يوم الأحد، و124 يوم السبت، و134 يوم الجمعة.وكتبت وزيرة الصحة، كريستين إليوت، على "تويتر"، اليوم: أبلغت 29 وحدة من 34 وحدة للصحة العامة عن خمس حالات أو أقل، بجانب 16 وحدة لم تبلغ عن حالات جديدة، وقالت إن المختبرات الإقليمية حولت حوالي 42 ألف عينة اختبار خلال الـ48 ساعة الماضية.