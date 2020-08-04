بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 يعمل الآن

نظرا للخطا الذي حدث في الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم يقدم موقع الدستور الألكتروني الرابط المعتمد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عقب ظهورها واعتمادها رسميا من قبل طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

نتيجتك.. رابط الدستور للحصول على نتيجة ثانوية عامة 2020

لتسجيل الدخول للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 اضغط علي الرابط التالي: natiga.dostor.org





يتم دخول المستعلم والتأكيد أنه في الموقع الرسمي الخاص بالثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم، والتي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

يقوم بكتابة بيانات الطالب الذي نريد الاستعلام عن نتيجته مثل الاسم ورقم الجلوس.

يتم الأن تحديد القسم التابع له الطالب سواء كان (علمي علوم / وعلمي رياضة/ وأدبي)

ثم تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب الذي نريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة به.

ثم يجب الآن كتابة رقم هاتف الطالب الذي نريد نتيجته.

واخر خطوه والنهائية هي يتم الضغط على كلمة تسجيل.





وزارة التربية والتعليم أضغط هنـــــا

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أنه حتى الآن لم تخرج أي نتيجة من الكنترولات وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا غير صحيح، موضحا أنه نبه على رؤساء الكنترولات بعدم خروج أي نتائج ومن يخالف التعليمات سيتم إحالته إلى النيابة.



