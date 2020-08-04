ضبط 4 أسلحة وفض شجار بين عائلتين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 قطع سلاح نارى خلال استهداف عائلتين تشاجرا في مركز نجع حمادي.تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بحدوث مشاجرة بقرية "حمرا دوم" بين عامل وعاطل؛ لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة وتم ضبط بندقيتين آلي، مسدس، فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين، أثنين منهم من العائلتين، وتنفيذ قرارين إزالة تعديات على أراضى زراعية عبارة عن أسوار خاصين بالمتهمين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارِ استمرار الجهود لضبط المتهمين الهاربين وما بحوزتهما من أسلحة نارية.