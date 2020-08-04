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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب تركي: ثُلث اختبارات كورونا اليومية تُوجّه لموظفي الرئاسة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:37 ص
اختبارات كورونا
اختبارات كورونا
مروة عنبر
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كشف أخصائي الوراثة التركي، الدكتور تشاجهان كيزيل، مفاجأة في اختبارات الإصابة اليومية بفيروس كرورنا المستجد كوفيد 19 التي تجريها وزارة الصحة التركية بقيادة الوزير فخر الدين قوجة.

وقال تشاجهان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن معظم اختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في الأراضي التركية، تجرى لموظفي الرئاسة التركية، موجهًا تساؤلًا لوزير الصحة التركي، "هل يتعين على الوزارة إجراء اختبارات منتظمة لموظفي الرئاسة البالغ عددهم 42 ألفا كل ثلاثة أيام".

وأضاف تشاجهان في تغريدته أن موظفي الرئاسة يجرون في المتوسط ​​15 ألف اختبار يوميا للإصابة بالفيروس، متسائلا عما إذا كان يجري تضمين تلك الاختبارات في البيانات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة التركية، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن.

وشدد تشاجهان على عدم كفاية الاختبارات الـ30 ألف المتبقية من الــ45 ألف لإجراء مسح شامل للجائحة المنتشرة في العديد من المدن والقرى التركية.

وتعاني تركيا من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة مع إجراءات العودة للحياة الطبيعية التي تتخذها السلطة التركية بقيادة الرئيس أردوغان في ظل حالة الانهيار الكبيرة التي يعانيها الاقتصاد التركي وتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مما صار ينذر بوقوع موجة ثانية من الفيروس في الأراضي التركية.

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