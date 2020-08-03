وائل الفشني: «تربيت في كنيسة وبتمسح في الشيخ طه»

قال المطرب وائل الفشنى، إنه لا يتبع مدرسة غنائية ثابتة، وإنما يمزج العديد من المدارس، مشيرا إلى أن مصر مليئة بالمطربين الموهوبين ولذلك يجب أن نقدم كل الألوان الغنائية، مشيرا إلى أنه كان طفلا شقيا، وتم إيداعه في كنيسة لتعلم التربية السليمة.ولفت خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "إلى أنه كان يتسابق مع أصدقائه منذ صغره في غناء ابتهالات الشيخ طه الفشنى".وعن حقيقة قرابته بالشيخ طه الفشني، قال وائل: "الشيخ طه الفشني جدي من ناحية والدتي من بعيد"، وتابع ضاحكا: "باتمسح فيه".وأكد أنه يغني أغاني الشيخ طه الفشني، لكنه يحب إظهار شخصيته، مردفا: "ربنا نفحني نفحة، وحرام أضيعها".وكشف أنه كان طفلا شقيًا، لذا تم إيداعه في كنيسة لتعلم التربية السليمة على أصولها، مردفا: "ربوني على الموسيقى وأبعدوني عن التصرفات السخيفة كطفل، وتعلمت على الآلات الموسيقية".