مروة ناجي تعد جمهورها بطرح أغنية جديدة كل شهر

قالت المطربة مروة ناجي، إنها قررت وقف التمثيل، لأنها شعرت بتقصيرها في الغناء، وتقصيرها في حق الجمهور.وأضافت مروة، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"، أنها انشغلت في الحفلات والمهرجانات، وقصرت في الإنتاج الخاص، مشيرة إلى أن أحد الأسباب هو توقيعها مع شركات إنتاج، وعملها معها، ثم تفاجأ بأن الشركة لم تطرح الأغاني.وأردفت: "بالإضافة إني مش عاوزة أغنية حلوة ميتصرفش عليها موسيقى حلوة، من حق الناس تسمع أغنية حلوة، نزلت (حبيت من قلبي)، لم أتخيل رد الفعل عليها الذي كان كبيرا، وبعدها أغنية (لما لقيتك)، بـ6 شهور".وتابعت: "قررت أخذ خطوات أسرع وأغني كل فترة قليلة، جهزت كمية أغاني من أروع ما يمكن، وحاليا أنا جاهزة بألبوم لكن مش حابة انزل بيه مرة واحدة، هقدم كل شهر أغنية".