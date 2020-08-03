متخصص بالشأن الليبي: حفتر يثق في قدرته على التخلص من مرتزقة أردوغان

قال عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن حديث المشير خليفة حفتر مبني على رؤية الجيش الوطني الليبي لتحرير التراب الليبي من مرتزقة أردوغان ومن الميليشيات والإرهابيين، مشيرًا إلى أن أمام الجيش الوطني الليبي عبء كبير باستعادة الأمن والأمان بالبلاد.وأضاف حتيتة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من ثقل المهمة على الخليفة حفتر إلا أن هناك نوعًا كبيرًا من التساهل في القدرة على طرد هؤلاء الغزاة، موضحًا أن الأمر يتطلب بعض الوقت والاستعدادات.وأوضح أن الجيش الوطني الليبي لديه ثقة كبيرة في قدرته على إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالتناسق مع أبناء الشعب الليبي والقبائل وبعض الدول الصديقة، كما أن حفتر لديه ثقة كبيرة في استعادة الأمن والأمان والتخلص من مرتزقة أردوغان، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام العربية في العموم تعاني من مشكلات بسبب غياب رؤية عربية واضحة.