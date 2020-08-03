102 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 16 ألفًا و800 حالة، بعد تسجيل 102 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغت 384 حالة حتى الآن، فيما يخضع 4 آلاف و811 شخصًا للعلاج.وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.