رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية تشيد باكتمال أداء حجاج بيت الله الحرام للنسك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:41 ص
الحجاج
الحجاج
أش أ
طباعة
أشادت صحيفة (اليوم) السعودية، باكتمال أداء حجاج بيت الله الحرام للنسك التي تُعلن ختام هذه الرحلة الإيمانية، وما يجسّده ذلك من نجاح مستديم لجهود حكومة المملكة، في خدمة الحرمين الشريفين ومَن قصدهما.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحالة الاستثنائية والنجاح التام) - " في هذا العام، بذلت المملكة الغالي والنفيس، وضاعفت الدعم والجهود والتخطيط والمتابعة لضمان راحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال حج 1441 هـ، خاصة مع وجود التحدي الاستثنائي من جائحة كورونا.

وثمنت إشادة رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميّز لخطة حج هذا العام، والتي أكدت فيها أن المملكة تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث كان الحرص على إقامة الشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.

وختمت الصحيفة بتأكيدها على أن ما تمَّ رصده في ذات الإطار من إشادات حجاج بيت الله الحرام بما قُدِّم لهم من خدماتٍ تجسّد أمامنا ملامح مشهد النجاح المتكامل للحج، كما تثبت أن حكومة المملكة، ومهما بلغ سقف التحديات، فهي تفوقه بالحكمة والقدرة والتضحيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

نجم الساعة

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

منوعات

كورونا يضرب مصانع فيتنام

روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح كورونا شهريا في 2021

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا