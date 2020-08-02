1200 رجل إطفاء يكافحون حريقًا هائلًا شرقي لوس أنجلوس

يكافح 1200 من رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حريقًا يهدد عددًا كبيرًا من السكان في ضواحي مدينة سان برناردينو، على بعد نحو 100 كم شرقي لوس أنجلوس.وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس أتى حريق "آبل فاير" الذي اندلع بعد ظهر الجمعة الماضية على أكثر من 6 آلاف هكتار، في مقاطعة شيري فالي جنوب كاليفورنيا.وكان الدخان المتصاعد واضحا من مسافة كيلومترات في المنطقة، ما دفع إدارة رصد جودة الهواء إلى إصدار تحذير مساء السبت.وأدى ذلك إلى إخلاء نحو 2600 منزل وإجلاء 7800 من السكان.وتجاوز عدد عناصر الإطفاء في المنطقة 1200 عنصر اليوم الأحد مدعومين بمروحيات وشاحنات، لكنهم لم يتمكنوا من احتواء أكثر من 12% من النيران، ولم يسجل حتى الآن وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على المادية.وتقع الجوانب الشمالية والجنوبية للحريق على سفوح جبال شديدة الانحدار، يصعب أن تصلها الشاحنات وفرق الإطفاء، وفق ما أفادت السلطات.