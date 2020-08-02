فريق «الحضرة» ينشد على مسرح النهر بساقية الصاوي الجمعة

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفلين إنشاد صوفي على مسرح النهر بساقية الصاوي الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.فرقة الحضرة مكونة من مجموعة منشدين ومبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية في حب الله ومدح النبي محمد.