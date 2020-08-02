قيادي بـ«الجيل»: لن تنجح محاولات المأجورين للوقيعة بين مصر والكويت

قال شريف حمودة، القيادي بحزب الجيل، إن ما حدث خلال الايام القليلة الماضية يؤكد أن هناك تعمدا من قبل بعض المأجورين لإحداث "وقيعة" بين مصر والكويت ونشر الفتنة على مواقع التواصل المختلفة.وأكد حمودة في تصريحات صحفية، أن العلاقات المصرية - الكويتية لا يمكن بأي حال أن يتم المساس أو التأثير عليها، خاصة أنها ممتدة لعشرات السنوات وتقف كل دولة بجانب الأخرى في محنتها، مشيرًا إلى أن تواجد القوات المصرية على رأس القوات التي حررت الكويت من الغزو العراقي لها منذ 30 عامًا أبرز مثال على قوة العلاقات بين البلدين.وأوضح مرشح حزب الجيل بانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة، أنه من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ المقبل وفقًا لما نص عليه الدستور "دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع"، مؤكدًا أن التصدي للشائعات والحفاظ على العلاقات بين الدول جزء لا يتجزء من دعم السلام المجتمعي لذلك وجب على كافة مرشحي مجلس الشيوخ التصدي لتلك المحاولات، والتاكيد على متانة العلاقات المصرية الكويتية خلال جولاتهم الانتخابية ولقائهم بالناخبين للتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والكويت.