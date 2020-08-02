سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن ظهور نتيجة ثانوية عامة 2020 لطلاب الصف الثالث الثانوي، في ظل قلق الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على نتيجة الثانوية العامة 2020؛ نظرًا لحرصهم على مستقبل أولادهم الذين قرروا عدم الاعتذار عن امتحانات طبقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.





الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2020





وكانت اتاحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي لطلبة وطالبات علمي وادبي الصف الثالث الثانوي تأجيل امتحانات ثانوية عامة 2020 للدور الثاني بالدرجة الفعلية او تأجيل امتحان الثانوية العامة 2020 للعام المقبل بالدرجة الفعلية ايضا، وذلك في ظل جائحة كورونا.





الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي





وحصلت الدستور على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020 حصريًا في اطار خدمة ابناءنا طلاب الصف الثالث الثانوي للاطمئنان على مستقبل طلاب 3 ثانوي وتحقيق احلامهم في دخول الكليات التي يرغبون بها مع كامل الامنيات بالنجاح والتوفيق.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة 2020 أضغط هنـــــــــــــا





موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي

يترقب الطلبة والطالبات ظهور نتيجة ثانوية عامة 2020 بالأسم ورقم الجلوس واعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهورها رسميا ويتابع الدستور لحظة بلحظة اخر اخبار نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم واعلان اسماء اوائل الثانوية العامة، ومن جانبه اعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم الأعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2020 بعد غد الثلاثاء 4/8/2020 عبر المدارس وموقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون، وسيقوم الوزير بالاتصال بنفسه لتهنئة الطلاب.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن أن الأول على الثانوية العامة (فتاة وولد) يشاركان المركز نفسه وهما حاصلان على درجة 409.5، مؤكدا أنه لا يوجد أي طالب قد حصل على نسبة 100% في النتيجة.







