«التعليم»: كل ما ينشر عن نتيجة وأوائل الثانوية العامة «تكهنات»
الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:55 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كل ما ينشر بشأن نتيجة الثانوية العامة وعدد الأوائل هي "مجرد تكهنات".
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قريبا ستتضح الحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الأوائل وأي القطاعات ينتمون إليها أمر "محاط بسياج من السرية يستحيل اختراقه".
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قريبا ستتضح الحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الأوائل وأي القطاعات ينتمون إليها أمر "محاط بسياج من السرية يستحيل اختراقه".
وتعمل لجنة خاصة من الأساتذة المتخصصين في الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، بفحص كراسات أوائل الثانوية العامة الواردة من مختلف قطاعات الثانوية الرئيسية بالقاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية، والبالغ عددهم 300 طالب بواقع 75 طالبا بكل قطاع.