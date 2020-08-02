«التعليم»: كل ما ينشر عن نتيجة وأوائل الثانوية العامة «تكهنات»





حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قريبا ستتضح الحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الأوائل وأي القطاعات ينتمون إليها أمر "محاط بسياج من السرية يستحيل اختراقه".

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

وتعمل لجنة خاصة من الأساتذة المتخصصين في الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، بفحص كراسات أوائل الثانوية العامة الواردة من مختلف قطاعات الثانوية الرئيسية بالقاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية، والبالغ عددهم 300 طالب بواقع 75 طالبا بكل قطاع. وتعمل لجنة خاصة من الأساتذة المتخصصين في الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، بفحص كراسات أوائل الثانوية العامة الواردة من مختلف قطاعات الثانوية الرئيسية بالقاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية، والبالغ عددهم 300 طالب بواقع 75 طالبا بكل قطاع.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قريبا ستتضح الحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الأوائل وأي القطاعات ينتمون إليها أمر "محاط بسياج من السرية يستحيل اختراقه".

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كل ما ينشر بشأن نتيجة الثانوية العامة وعدد الأوائل هي "مجرد تكهنات".