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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير يكشف أعراض التهاب الكبد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:05 م
أعراض التهاب الكبد
أعراض التهاب الكبد
وكالات
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تحدث تشافدار بافلوف، إخصائي أمراض الكبد الروسي، لإذاعة "موسكو تتحدث"، عن الأعراض التي تشير إلى إصابة الشخص بالتهاب الكبد ب.

ووفقا له، لا توجد أعراض محددة في مرحلة مبكرة، وإنها تظهر في "مراحل متقدمة"، وتكون زيادة في حجم البطن أو تورم في الساقين.

ومع ذلك، فإن اختبار الدم وتفاعل سلسلة البوليميراز للعامل المسبب لهذا المرض سيساعد على تحديد وجود فيروس التهاب الكبد ب بدقة.

وحذر الطبيب أيضًا من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الكبد ب، من بينها السمنة وإدمان الكحول.

وأوضح أن "تلف الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومصابين بداء السكري من النوع 2 هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تطور أمراض الكبد.. يجب ألا ننسى الكحول".

في الوقت نفسه، فإن الجمع بين الكحول والفيروسات والسمنة يثير تطورًا سريعًا لمرحلة تلف الكبد، مما يؤدي إلى مضاعفات.

ولا يمكن لجزء كبير من الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد ب أن يعرفوا عن وجود المرض إلا عندما يصبح مزمنًا، وأحيانًا بعد عدة عقود من الإصابة، وهم لا يعرفون عن المرض يمكنهم نقله إلى أشخاص آخرين.

ويمكن أن تصبح عدوى التهاب الكبد ب مزمنة وتؤدي إلى تليف وسرطان الكبد.

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