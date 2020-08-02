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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل لليوم الثانى أكثر من 200 وفاة جراء كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:34 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لارى، أثناء موجز يومي، رصد 208 وفيات جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 216 وفاة في اليوم السابق.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2685 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 2548 إصابة، أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة إلى 309437 منها 17190 حالة وفاة و268102 حالة شفاء.

ولا يزال 4089 مصابا بـ"كوفيد-19" في إيران بحالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 2.508 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، ولا تزال محافظتا مازندران ولرستان في الحالة الحمراء، فيما تبقى محافظة قم في حالة الإنذار.

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