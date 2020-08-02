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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تدعم عملية السلام الأفغانية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:45 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
منار أحمد
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أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن دعم إيران لعملية السلام في أفغانستان بتوجيه من حكومة كابول، آملًا أن تسفر المفاوضات داخل أفغانستان عن نتائج مع ضم جميع الجماعات الأفغانية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وصف روحاني السلام في أفغانستان بالسلام والاستقرار للمنطقة بأسرها، قائلا: "إن إيران تقف دائما إلى جانب شعب أفغانستان وحكومتها من أجل السلام والاستقرار، ودور الحكومة الافغانية في الجهود الدولية بهدف تحقيق السلام مهم لإيران".

وأعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه لإقرار وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، وعن الأمل في استمرار وتعزيز وقف إطلاق النار وخفض العنف في البلاد.

وقال إن إيران دأبت على دعم عملية السلام التي تقودها الحكومة الأفغانية ونأمل أن تتمحور المحادثات بين الأفغان التي تدور حول الحكومة الشرعية، جميع المجموعات السياسية في أفغانستان وطالبان، عن نتائج وفقا للدستور.

وعبر روحاني عن أمله في استكمال الوثيقة الشاملة حول التعاون بين إيران وأفغانستان قريبًا، مضيفًا: "إذا سمح الوضع الناجم عن تفشي الفيروس التاجي، فيمكننا عقد اجتماع مهم في الأشهر المقبلة".

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