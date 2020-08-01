محافظ الشرقية: ضبط 51 مخالفة ذبح خارج السلخانة

قال الدكتور محمود غراب، محافظ الشرقية، إننا حددنا غرامة 5 آلاف جنيه للذبح في الشوارع، وتم رصد 22 حالة مخالفة لتعليمات الذبح وسيتم تغريمهم، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطري ضبطت 51 مخالفة للذبح خارج السلخانة، وما زالت الحملات مستمرة في المحافظة.وعلق "غراب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم السبت، على تأدية أهالي كفر العمدة بالشرقية صلاة العيد في الشوارع رغم منعها، قائلا إن ما فعله الأهالي مخالف للقانون، لافتا إلى أن الأمن تعامل معهم وتحفظ على المواطنين المشاركين في هذه الصلاة، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة حدثت في عدة أماكن وجرى التعامل معهم من خلال مديرية الأمن، منوّها بأن المديرية ستصدر قرارا بشأنهم قريبا.