بعد «المنع الكويتي».. فيديو يوثق لحظة عودة الطائرات من الأجواء السعودية إلى مصر

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية مقطع فيديو يوثق عودة رحلات "طيران الجزيرة" من فوق الأجواء السعودية إلى مصر بعد صدور قرار الطيران المدني بمنع استقبال غير الكويتيين اليوم.وعلى صعيد آخر، نشر مواطن مصري فيديو يوثق إلغاء رحلته من الكويت إلى مصر قائلا: "أنا في الطيارة، والعالم كلها في الطيارة وكنا خلاص هنطير لكن وقفونا وقعدوا نص ساعة قالوا خلاص مش هنطير".وتابع: "بيكلمونا بعد ما قعدنا كل ده، بيقولوا إن الطيران المدني أصدر قرار من 3 دقايق بإلغاء الرحلات وممنوع السفر، وأخدت خروج إني أسافر هينزلونا تاني".وأصدرت هيئة الطيران المدني بالكويت، قرارا اليوم بحظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة".