كندة علوش عن ابنتها «حياة»: «شقية جدًا وشبه عمرو أكثر»

قالت الفنانة كندة علوش، زوجة الفنان عمرو يوسف، إن ابنتها "حياة" شبه عمرو أكثر، لكنها على أبيض وأسود "مش ملونة زي عمرو".وأضافت "علوش"، خلال حوارها ببرنامج مساء dmc، مساء الجمعة، مع الإعلامي رامي رضوان، أن عمرو ينادي حياة بـ"يا واد يا حودة".وأشارت إلى أن ابنتها تشبه الأولاد كثيرا، فهي تحب لعب الكرة كما أنها شقية جدا، معقبة: "أنا كنت شقية من غير حركة، وعمرو كان شقي بالحركة ويحب التنطيط، وابنتنا حياة جمعت شقاوتنا معًا".