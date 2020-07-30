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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بالتزامن مع عيد الأضحى.. 6 مطربين يطرحون أغانيهم الجديدة ( فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:15 ص
رامي صبري وعمرو دياب
رامي صبري وعمرو دياب
منة سالم
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يحرص عدد كبير من المطربين على طرح أعمالهم الغنائية بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الرسمية، وبالرغم من قدوم عيد الأضحي المبارك هذا العام متزامنًا مع فرض إجراءات مشددة لعدم إنتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، إلا أن عدد كبير من نجوم الغناء أثبتوا تواجدهم علي الساحة الفنية وأعلنوا استعدادهم للمنافسة.
رامي صبري
طرح النجم رامي صبري أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "خطيرة" مساء اليوم الخميس، والأغنية من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.
عمرو دياب
وتخطت أغنية للهضبة تحمل اسم "يا بلدنا الحلوة" حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
وائل الفشني
و قدم المطرب وائل الفشني اليوم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب بحره غريق" عبر موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمود رضوان، وتوزيع فادى بدر.


إليسا
وكشفت الفنانة إليسا عن أغنية جديدة بعنوان "مباحة ليك" من ألبوم "صاحبة رأي" والتي تُغنيها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرح الأغنية ثاني أيام العيد عبر قناة روتانا باليوتيوب.

ديانا كرزون
كشفت المطربة ديانا كرزون، عن أحدث أغانيها اليوم، والتي تحمل عنوان "الدنيا بتضحك"، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.


أصالة
وتستعد الفنانة السورية أصالة لطرح أغنية "اتحبني" خلال الساعات القادمة، وطرحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، البرومو الدعائي للأغنية المقرر طرحها الليلة وهي من كلمات العالية وألحان راكان، وتوزيع هشام السكران، وهندسة صوت منتظر الزاير، وتريات سعيد كمال، وإيقاع إبراهيم حسن، تصميم الفيديو جديد ميوزك.


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