كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية تبدأ الحجز الإلكترونى للقداسات الإلهية

أعلنت كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بالإسكندرية عن بدء الحجز بحضور القداسات الإلهية والفتح التدريجي للكنائس.وقالت الكنيسة في بيانا لها: لن يسمح بحضور القداسات إلا من خلال الحجز الإلكتروني، ولا يسمح من ادخل معلوماته خطأ.وتابعت الكنيسة: يجب ارتداء الكمامة طيله فترة القداسات؛ على أن يحضر الأفراد ادواتهم الشخصية؛ مضيفا: انه تقوم الكنيسة بقياس درجة الحرارة قبيل صلاة القداس.كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.