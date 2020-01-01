ولادة توأم من سيدة مصابة بكورونا فى مستشفى المحلة

نجح فريق طبى بمستشفى المحلة العام فى إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنجبت توأمًا بحالة صحية جيدة.وقال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، إن فريقا طبيا من قسم النساء والتوليد، أجرى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد تدعى "دعاء. م. ع" تبلغ من العمر ٣٣ عاما ومقيمة بقرية صفط تراب، مشيرًا إلى أن الأم والتوأم بحالة صحية مستقرة، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الطاقم الطبي.وأشار إلى أن المريضة دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا، وفي بداية شهرها التاسع، كانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، مؤكدا أنه تم تأمين فريق المخصص لعملية الولادة بالكامل بكل وسائل الوقاية من ماسكات وقفازات، لإجراء العملية.وأوضح مدير مستشفى المحلة العام، أن المريضة خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة، وتم إيداع الطفلين بقسم الحضانات بالمستشفى تمهيدًا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا، ونقل الأم المصابة داخل غرفة الرعاية بقسم العزل بالمستشفى.