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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:48 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، مساء الثلاثاء المقبل.

وقالت المصادر إنه في هذه الحالة سيتواصل الوزير، مع الطلاب الأوائل هاتفيا، لتهنئتهم على التفوق وحصد المراكز الأولى فور اعتماد النتيجة.

كما توقعت المصادر إعلانها لطلاب الثانوية العامة، صباح الأربعاء، على أن يتم إعلانها في مكان واضح بالمدارس الثانوية، الخميس المقبل.

في سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات مكثفة لإعلان النتيجة بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.

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