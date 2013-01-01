رفض الذهاب إلى ليبيا.. «تحرير الشام» تعتقل أمير «جيش الساحل»

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هيئة تحرير الشام عمدت فجر اليوم، إلى اعتقال فضل الليبي "أمير جيش الساحل" ضمن تنظيم حراس الدين الجهادي، كما اعتقلت معه 5 عناصر على الأقل جميعهم من جنسيات أجنبية، وذلك لرفضهم الخروج من سوريا والذهاب إلى ليبيا بعد الأوامر التركية بذلك.يذكر أن جيش الساحل منضوي الآن ضمن حراس الدين، وينشط في جبال الساحل، ويبلغ تعداد عناصره نحو 300، كما أن فضل الليبي متواجد في سوريا منذ العام 2013.ونشر المرصد السوري أمس، أن هيئة تحرير الشام استكملت انتشارها ضمن مواقع ونقاط تنظيم "حراس الدين" الجهادي وفصائل جهادية حليفة له بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.يأتي ذلك بعد أسابيع من انسحاب حراس الدين من المنطقة، حيث جرى سحب جميع الأسلحة، الثقيلة منها والمتوسطة بالإضافة لانسحاب جميع العناصر، فيما لم يعرف حتى اللحظة وجهة المنسحبين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الانسحاب تلك، جاءت بأوامر من المخابرات التركية لهيئة تحرير الشام، حيث كان الروس قد هددوا بفتح معركة هناك.