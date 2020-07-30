يقدم لكم «الدستور» موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 فى القاهرة وجميع المحافظات المصرية.





وأعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص، حيث قررت أن تبدأ إجازة العيد الكبير يوم الخميس الموافق 30 أغسطس حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس.





من جهة أخرى، أعلنت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، حيث قرر وزير القوى العاملة أن تتضمن إجازة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات وأول وثاني أيام العيد فقط بأجر كامل، وتبدأ الإجازة يوم 30 أغسطس وتنتهي يوم 1 أغسطس.





وفى وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد أول أيام عيد الأضحى للعام الهجري 1441 ووقفة عرفات.





وكشف بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441 هجريًا على أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 30-7-2020 ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو 2020.





موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات





المدينة وقت الصلاة القاهرة 5:38 الإسكندرية 5:41 الفيوم 5:41 الجيزة 5:39 بني سويف 5:41 المنيا 5:44 أسيوط 5:44 بور سعيد 5:32 سوهاج 5:43 السويس 5:33 قنا 5:39 العريش 5:26 أسوان 5:42 الطور 5:32 أبو سمبل 5:50 سانت كاترين 5:30 مرسى مطروح 5:52 طابا 5:25 الغردقة 5:30 شرم الشيخ 5:30 الخارجة 5:50 دمنهور 5:40 الإسماعيلية 5:32 طنطا 5:38 دمياط 5:34 المنصورة 5:36 السلوم 6:00 الزقازيق 5:36 نويبع 5:27 بنها 5:38 حلايب 5:30 شبين الكوم 5:39 كفر الشيخ 5:38





إقامة صلاة العيد فى مسجد واحد فقط ومنعها فى الساحات





وأعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منع إقامة صلاة العيد فى الساحات، على أن يتم نقل الصلاة عبر التلفاز من مسجد واحد فقط بحضور عدد محدود، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وخوفًا على صحة المواطنين من انتشار الفيروس خلال التجمعات، وخاصةٍ خلال المناسبات العامة، ومن ضمنها صلاة العيد التى تضم عددًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بعد إقامة الصلاة.





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وفى ذات السايق، أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى فى مسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليًا من العاملين بالوزارة، على أن يتم نقل الصلاة على التليفزيون المصري.





وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام المتواجد على شاشة التليفزيون، ولكن يمكن لكل مواطن تأدية صلاة العيد مع الأسرة جماعة فى المنازل.