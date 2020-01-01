الديهي ناعيًا طبيب الغلابة: «مصر ولاده وكفاه دعوات الناس»

نعى الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، والذي رحل عن عالمنا اليوم قائلًا: "الرجل الذي ذاع صيته كأحد هؤلاء الرسل رسل الخير، انتقل إلى جوار ربه. كل مواقع التواصل الاجتماعي لا حديث لها إلا عنه وكفاه دعوات وحب الناس".وأضاف، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten": "مشالى ترك وورث لأبنائه حبًا جمًا ما عرفنا مثله رحمه الله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. مصر ولاده".