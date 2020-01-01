شيرين عبدالوهاب ناعية طبيب الغلابة: «ربنا يرحمك يا راجل يا طيب»

عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتنعى الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.وقالت شيرين في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ربنا يرحمك يا راجل يا طيب ياللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك. طبيب الغلابة".وكان طبيب الغلابة رحل عن عالمنا اليوم بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في منزله بطنطا.