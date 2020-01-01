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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين بتقطيع جثة مقاول وإلقائه في مجرى مائي بالمنيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:02 م
جثة
جثة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض واقعة العثور على سيارة بأحد المجاري المائية والعثور على جثة مقطعة داخلها في مركز أبو قرقاص.

تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص يفيد انقلاب سيارة "ملاكي" بأحد المجاري المائية بدائرة المركز قيادة مقاول، واستخراج السيارة وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على أجزاء من جثة آدمية خاصة بقائد السيارة بالمجرى المائي.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، وتم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط شخصين من المتهمين.

واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين نظرًا لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وأحدهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا برصد تحركات المجنى عليه.

وقاما باستيقافه بالسيارة قيادته واقتياده داخل إحدى المناطق النائية وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ثم قاموا بتقطيع جثته إلى أجزاء وتخلصوا منها وسيارته بإلقائها بالمجرى المائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

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