إيبارشية نجع حمادى تعيد فتح أبوابها 3 أغسطس

أعلنت إيبارشية نجع حمادي استئناف صلاة القداس الإلهي، بالإضافة إلى فتح أبوابها أمام الأقباط بإجراءات احترازيه مشددة، وذلك يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس المقبل.وقالت الإيبارشية، في بيانٍ لها، إنه لن يسمح بحضور القداسات إلا من أُدرجت أسماؤهم في كشوفات الحجز، مضيفة أنه عند الاعتذار ضرورة الإبلاغ لإعطاء فرصة أمام الآخرين لحضور القداس الإلهي.وتابعت: "الإلتزام بالكمامة طيلة القداسات الإلهية بالإضافة إلى إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداسات الإلهية".كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.