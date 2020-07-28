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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 28-7-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:35 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 28-7-2020، خلال منتصف تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، حققت بورصة الكويت، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالية ارتفاعًا غير مسبوق، متفوقة على أغلب البورصات الخليجية، ليتقدم المؤشر الكويتي 1.7 % مدعومًا بقفزة 3.5% لسهم بنك الكويت الوطني، فيما ارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيسي 0.1% بفعل زيادة 8.3 % في سهم داماك العقارية، وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 %.

أما في أبوظبي، فصعد المؤشر 1.1 % مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 2.6 % في حين ارتفع سهم اتصالات 0.5%.

وفي البحرين، نزل المؤشر العام عند 0.1% إلي 1282 نقطة، أما في سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3557 نقطة.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 28-7-2020

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك التنمية الصناعية وبنك بلوم مقابل تراجع الدينار في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.51 جنيه وللليع 52.34، كما ارتفع سعر الدينار في البنك العربي الآفريقي الدولي ليسجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 51.74، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 49.67 جنيه وللبيع 52.42، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء 49.51 جنيه وللبيع 52.34.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك الإسكندرية، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 49.54 جنيه وللبيع 52.37، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 52.41، وفي بنك عودة سجل الدينار أمام الجنيه المصري للشراء 48.54 جنيه وللبيع 52.43.

كما استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك كريدي أجركول سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 52.41، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 49.53 جنيه وللبيع 52.41، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.46، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.37، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.38.

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