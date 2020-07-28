سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 28-7-2020 فى البنوك المصرية



وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.51 جنيه وللليع 52.34، كما ارتفع سعر الدينار في البنك العربي الآفريقي الدولي ليسجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 51.74، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 49.67 جنيه وللبيع 52.42، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء 49.51 جنيه وللبيع 52.34.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك الإسكندرية، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 49.54 جنيه وللبيع 52.37، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 52.41، وفي بنك عودة سجل الدينار أمام الجنيه المصري للشراء 48.54 جنيه وللبيع 52.43.



كما استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك كريدي أجركول سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 52.41، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 49.53 جنيه وللبيع 52.41، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.46، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.37، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.38.



محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك التنمية الصناعية وبنك بلوم مقابل تراجع الدينار في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية.