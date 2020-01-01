الأرصاد تكشف حقيقة ارتفاع درجات الحرارة خلال العيد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن الأجواء مستقرة ويوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع درجتين على القاهرة والوجه البحري عن المعدل الطبيعي.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة وتصل لـ 50 عاريا تماما عن الصحة.وأشار إلى أنه متوقع خلال أيام العيد أن تتراوح درجات الحرارة بين 36 و38 على القاهرة، وفي الجنوب، لا تتجاوز 46 درجة مئوية مع فرص سقوط أمطار خفيفة، موضحا أن درجة حرارة في الصعيد الآن 43 درجة.ونوه إلى أن هيئة الأرصاد ستصدر غدا بيانا يبين فيه حالة الطقس خلال أيام العيد، مناشدا المواطنين بعدم استقاء المعلومات عن الأرصاد من غير مصادرها الرسمية.