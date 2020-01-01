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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يغلق محال مخالفة ومقاهي قدمت الشيشة بدسوق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:43 م
محافظ كفر الشيخ يغلق
محافظ كفر الشيخ يغلق محال مخالفة
عمرو الشامي
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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إزالة الإشغالات على طريق كفر الشيخ - دسوق بعزبة الشيخ، كذا سحب تراخيص سيارة محملة بمخلفات الدواجن لمدة شهر لعدم اتباع الاشتراطات البيئية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ في عدد من قرى مركزي كفر الشيخ ودسوق، رافقه خلالهما اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة.

وضبط محافظ كفر الشيخ، خلال جولته عددا من الشيش بالمقاهي بقرية العجوزين، وذلك لعدم التزامها بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك احتلال المقاهي للأرصفة ونهر الشوارع، وقرر إغلاقها أسبوعا، كما قرر غلق عدد من المحال لتعديهم على نهر الطريق الرئيسي كفر الشيخ دسوق.

و وجه المحافظ بالمتابعة الدورية من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، وشرطة المرافق لإغلاق المقاهي والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بالضوابط بعد توزيع نشرات التوعية والإجراءات الإرشادية اللازمة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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