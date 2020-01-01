الحكومة العراقية تسعى لتحجيم نفوذ إيران وميلشياتها

ذكرت وكالة فرانس برس الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسعى إلى تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها في المعابر والمنافذ الحدودية وملاحقة رؤوس الفساد المتورطين في نزيف الاقتصاد العراقي، فيما تعود إلى الواجهة المطالبات الشعبية بمحاسبة قتلة المحتجين العراقيين في انتفاضة أكتوبر العراقي.ووفقًا للوكالة، فقد تتعمق الشكوك في العراق، بشأن تمكن السلطات من وضع حح لعمليات الاختطاف والاغتيال التي لها علاقة وثيقة بأجندة إيران المجاورة، بينما أكد الكاظمي خلال زيارته الأخيرة لإيران رفضه القاطع تشكيل تحالف ضد أمريكا يكون العراق طرفًا فيه، ليكون هو الآخر مشمولًا بالعقوبات الأمريكية على إيران.وفي التفاصيل، تسعى الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها في المعابر والمنافذ الحدودية وملاحقة رؤوس الفساد المتورطين في نزيف الاقتصاد العراقي، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق إخضاع 10 منافذ برية و4 بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.