مستشار الرئيس: كورونا ما زال موجودًا.. وننتظر الشتاء المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر له عدة أسباب، منها جهود الدولة والقيادة السياسية والإعلام في توعية المواطنين.وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا لم يختف وما زالت هناك حالات مصابة فالحذر واجب بشدة، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى وإن قلت حدة المرض.وأضاف أنه حتى وإن تحسنت الأوضاع في مصر فإن الوباء ما زال موجودا بالعالم، منوها بأن كل دول العالم منتظرة مرور فصل الشتاء المقبل دون أن نتعرض لموجة جديدة من الفيروس، معقبا: "إحنا مستبشرين خير، ولكن يجب أن نكون مستعدين وحذرين".