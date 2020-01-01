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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات يونانية لمقاطعة البضائع التركية بسبب «آيا صوفيا»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:07 ص
آيا صوفيا
آيا صوفيا
أمينة ذكى
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بدأت الشركات اليونانية حملة لمقاطعة البضائع والخدمات من الدولة الحليفة لحلف شمال الأطلنطي "تركيا"، حسبما كشفت إذاعة صوت أمريكا.

تأتي الدعوة لمقطاعة البضائع التركية في الوقت الذي تكثف فيه أثينا من جهودها الدبلوماسية لفرض عقوبات على تركيا بسبب إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا عن فاسيليس كوركيديس، ممثل التجارة الرائد في اليونان: أن المقاطعة التجارية هي دعوة من عالم التجارة اليوناني للرد على تركيا بسبب قرار تحويل آيا صوفيا من متحف لمسجد.

وقال كوركيديس: "ندعو المستهلكين اليونانيين لمقاطعة البضائع التركية والتي تحمل الرقمين 868 و869 على الباركود للمنتجات المستوردة".

يأتي هذا في أعقاب إلغاء قرار مثير للجدل أصدرته محكمة تركية عليا في 10 يوليو حول وضع الكاتدرائية الشهيرة في اسطنبول، وحول تحويل المبنى من متحف إلى مسجد، ولكن في اليوم التالي، أعلنت اليونان أنها ستفرض عقوبات على تركيا بسبب هذه الخطوة.

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