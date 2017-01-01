اليابان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 30 ألفًا و701 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 30 ألفًا و701 حالة، وذلك عقب تسجيل 839 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 1009 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.