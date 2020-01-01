رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار «هانا» يضرب تكساس الأمريكية ويصل المكسيك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:50 ص
إعصار هانا
إعصار هانا
وكالات
طباعة
تسبب الإعصار "هانا" في دمار شديد بساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية، حيث قلب شاحنات عملاقة وأسقط أعمدة إنارة وأطاح بأسطح المنازل التي باتت مهددة بفيضانات، في منطقة متضررة بكوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان الإعصار "هانا"، الذي تراجعت شدته إلى عاصفة استوائية قد وصل إلى شاطئ جزيرة بادري بعد ظهر السبت كإعصار من الفئة الأولى على مقياس سافير- سيمسون المكون من 5 درجات، وضرب في وقت لاحق مقاطعة كنيدي في تكساس.

وقلبت الرياح العاتية ثلاث شاحنات عملاقة على الأقل وعربة ترفيه وحاولت شاحنتان سحب السيارات التي أطاح بها الإعصار، والتي أغلقت قطاعا من طريق 77 في تكساس قرب الحدود مع المكسيك.

وفي بورت مانسفيلد دمرت الرياح حقول قصب السكر وأسقطت الأشجار، كما تسببت في قطع التيار الكهربائي عن نحو 328 ألف منزل وشركة لكن العدد تراجع إلى 230 ألفا بعد ظهر السبت.

و"هانا" هو أول إعصار بموسم أعاصير الأطلسي الحالي المتوقع أن يختلف عن أي موسم سابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات الاعتداء على شاب مصري بالكويت

الشاب المعتدى عليه بالكويت يروي تفاصيل الواقعة: «في ناس مابترضاش بالظلم»

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

الباز يناشد الطفل صابر التوجه لمقر «الدستور» لاستكمال إجراءات عودته للدراسة

محمد الباز: قنوات معادية حاولت استغلال حادث «وليد» لإشعال فتنة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رنيم الوليلى فى أول حوار بعد اعتزالها: لا أبحث عن التدريب حاليًا.. وأنتظر مولودى الأول

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

"حلم رجل مضحك" رواية دوستويفسكى الفلسفية

فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

لوحات فنية معبرة بمعرض «شجع سياحة بلدك» بالغربية (صور)