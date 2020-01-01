وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

توفيت 13 راهبة في أحد الأديرة بولاية ميشيجان الأمريكية، بعد إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الوفيات الـ13 "قد تكون أسوأ خسارة في الأرواح لمجتمع النساء المتدينات منذ جائحة إنفلونزا عام 1918".واجتاح الفيروس التاجي الجديد ديرًا كاثوليكيا خارج ديترويت، وأدى إلى وفاة 13 راهبة في ثلاثة أشهر فقط.وكانت الراهبات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 69 و99 عامًا، أعضاء في دير الأخوات فيليسيان في ليفونيا بولاية ميشيغان.والراهبات اللاتي توفين كن يقمن بوظائف مختلفة في الحرم الجامعي المقام على مساحة 360 فدانًا، من بينهن مدرسات، وأمينة مكتبة، وسكرتيرة في أمانة الفاتيكان.وفي بداية الوباء، نفذت قواعد صارمة بشأن الزيارة والأنشطة الجماعية للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس، لكن بمجرد أن أصيب الشخص الأول في الدير بالفيروس، انتشر "كوفيد ـ 19" بسرعة.وتعافت 17 راهبة من الفيروس، لكن بيانًا صدر في أوائل يوليو أشار إلى أن العديد من الراهبات مازلن "يكافحن من أجل التعافي من تأثيرات متنوعة".