إحدى متضررى عمارة الشربتلى: قططى محبوسة فى الشقة

تحدثت دينا ذو الفقار، إحدى المتضررين من عمارة الشربتلي بالزمالك، عن واقعة تصدع العمود الركني بها إثر إجراءات بناء مترو الأنفاق في المنطقة.وقالت "ذو الفقار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن الزمالك لها طبيعة خاصة، واشتكينا من قبل أن مشروع المترو فيها سيضر بالمنطقة، ولا نحتاجه أيضًا، لكن بعد قول الدولة المصلحة العامة تحكم ولن يحدث أي ضرر، التزمنا الصمت.وأضافت: "بنية الزمالك متستحملش حفر وردم وفيه مهندس أكد الكلام ده، وأهو بالوضع اللي حصل".وتابعت: "اتصدمت عندما قالوا لي يتم إخلاء العمارة الآن، وشعرت بالخوف على والدتي المسنة والتي تبلغ من العمر 70 عامًا، فضلًا عن حالتها الصحية بعد إجرائها عملية قلب مفتوح".وأكملت: "منعوني من دخول شقتي لإنقاذ 7 قطط أمتلكها محبوسة، معقبة: "ذنبها إيه الأرواح دي؟ وهروح بأمي المريضة فين في ظروف كورونا دي؟".واستطردت: "أي حد يمتلك أي شيء بداية من الأوراق وحتى الأموال لم يستلمها أحد من الشقق، ولا حتى فرشاة أسنان أو فوطة أخذناها، وعندما استأذنا الشرطة قالوا لا يمكن الذهاب خوفًا عليكم".وواصلت: "جميع المنطقة سوف تتضرر من المترو وخاصة المناطق القريبة من عمارة الشربتلي، متابعة: "سفارة البحرين شكلها هتدغدغ، والناس تشعر بالخوف في جميع المنطقة".وأنهت: "احنا مش فاهمين الوضع إيه؟ مينفعش الواحد يقوم ميلاقيش بيت ولا المقومات الأساسية للحياة، مشينا معناش ولا حاجة، ومش معانا معلومة هيحصل إيه"، مضيفة: "لم نأخذ سوى بدل ضرر لمدة شهر لنستطيع وجود مكان مؤقت نسكن فيه لحين إشعار جديد".