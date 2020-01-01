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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء يطالبون بوضع خطة عربية لمواجهة أطماع تركيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:15 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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دعا عدد من الخبراء العرب والكرد، إلى ضرورة مواجهة مشروع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لاحتلال المنطقة وإعادة إحياء السلطنة العثمانية الزائلة، مطالبين بالوحدة بين شعوب المنطقة لمواجهة الغزو العثماني، وضرورة وجود إجماع وتوافق إقليمي لمواجهة المشروع التوسعي لأردوغان.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «أدوات التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق» نظمتها وكالة فرات للأنباء (ANF) بالتعاون مع مركز القاهرة للدراسات الكردية، أمس السبت.

وأكد المشاركون في اللقاء أن المشروع التوسعي لرئيس النظام التركي يمثل أخطر المشاريع الخارجية التي تستهدف المنطقة، وتستوجب تحرك على المستوى الدولي في ظل تحركات النظام التركي إلى الاستفادة من التناقضات والصراعات بين القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، لتحقيق مصالحه وضمان التغاضي عن جرائمه.

من جانبه، أوضح مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مواجهة المشروعات التوسعية لا يمكن أن تتم بأي على المستوى القطري أي من خلال جهود كل دولة عربية على حدة، بل لابد من تكامل الجهود العربية والإقليمية.

وأكد الغباشي أن تركيا تقوم بتشجيع من القوى الأخرى بالتحرك في بعض الملفات والمناطق، ولذلك حددت مصر خط سرت الجفرة من أجل منع تركيا من تحقيق مطامعها، وعلى رأسها الهيمنة على منابع النفط في ليبيا، كما فشلت مساعي تركيا للهيمنة على الجزيرة السودانية سواكن لايجاد موطئ قدم على البحر الأحمر إضافي بعد التواجد في الصومال.

وشدد الغباشي على أن القومية الكردية عنصر مهم جدا في الأمن القومي العربي لأن الأمة الكردية كقومية كبيرة لديها حلم الدولة، وهو ما يؤرق النظام التركي الذي اغتصب حقوقهم ويواصل اغتصابها داخل تركيا وخارجها.

فيما حذر الكاتب اللبناني فادي عاكوم، من خطورة التدخلات التركية في لبنان وتحديدا في تشكيل الحكومة اللبنانية، محذرا من عدم الانتباه إلى ما يقوم به النظام التركي في لبنان حاليا ودوره في المشهد الراهن المعقد بالبلاد، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تجنيس آلاف اللبنانيين بالجنسية التركية واختراقات وتدخلات لا يمكن السكوت عنها تقوم بها السفارة التركية في بيروت.

وشارك بالندوة الكاتب الصحفي السوري احمد شيخو، السيد عبدالفتاح علي رئيس مركز القاهرة للدراسات الكردية، ورئيس الاتحاد العالمي لكُرد المهجر مجدي الكردي، والكاتب الصحفي المصري إلهامي المليجي والكاتب الصحفي والباحث في الشأن الإيراني علي رجب، والكاتب اللبناني فادي عاكوم، والباحث في العلاقات الدولية بهاء الدين عياد.

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