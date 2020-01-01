قبل إعلانها.. كيف تقضى على توتر انتظار نتيجة الثانوية؟

اقتربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث من المقرر ظهورها عقب إجازة عيد الأضحى.وفي السياق، أوضحت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، أنه مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة يزداد التوتر والقلق للطلبة والأهل أيضا.وأشارت إلى أنه لا بد أن يتعاون أفراد الأسرة للتخلص من التوتر، من خلال عدم الضغط والوعيد بسبب الحصول على درجات منخفضة، موضحة أن فقدان التركيز أو خفقان القلب قد تكون أعراضا لبعض الأعراض التي تظهر قبل إعلان النتيجة.ونوهت إلى ضرورة الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء البدني والذهني لتستجم وتستطيع مواصلة دورك بالحياة، لافتة إلى أن القلق والتوتر الذي يصاحبك أثناء انتظار النتيجة لن يفيدك مطلقا في أي شيء ولن يكون عاملا لحصولك على درجات أعلى وأكبر، ولذلك فهذا القلق سوف يضر بصحتك فقط ولن تجني منه أي نتيجة أخرى غير ذلك.وقالت استشاري الطب النفسي، إن كانت النتيجة ليست كما تريد فإن هذا لن يكون نهاية المطاف وأنه سيكون لديك البدائل والأفكار التي ترتب وتنظم بها حياتك ومستقبلك جيدا.