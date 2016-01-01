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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الموافقة على زيادة بدل طبيعة العمل 100% للعاملين بـ«المركزى للمحاسبات»

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:54 م
المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
نرمين محمود الدهان
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وافق المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على ما ورد بمذكرة الإدارة المركزية للأمانة العامة بتنفيذ قرار مكتب الجهاز بشأن زيادة بدل التمثيل وبدل طبيعة العمل إلى نسبة 100% من الأجر الأساسي اعتبارًا من شهر أكتوبر 2016، وصرف الفروق المالية لجميع العاملين بالجهاز وإحالة المسئولين عن عدم تنفيذ قرار مكتب الجهاز تنفيذًا صحيحًا للتحقيق.

ووافق بدوي أيضا قبل أيام على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للأمانة العامة، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية لصالح بعض العاملين بالجهاز، وفقًا لمنطوقها والأسباب المرتبطة بالمنطوق.

وعرضت الإدارة المركزية للأمانة العامة على المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز، مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية لصالح بعض العاملين بالجهاز، ووافق على تنفيذها باعتبار أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، يلزم تنفيذها نزولًا على حجيتها وإعلاءً لشأنها.

وأكد الجهاز على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين وفقًا لمنطوقها والأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة وفقًا للقانون.

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