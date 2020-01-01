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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«من أصل 284».. انخفاض عدد مرضى كورونا بمستشفيات أسيوط الجامعية لـ53

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:56 م
طارق الجمال
طارق الجمال
محمد أبوشادي
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمستشفيات أسيوط الجامعية إلى 53 حالة فقط، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا عن انحصار أعداد المصابين بكوفيد 19، مشيرًا إلى استمرار متابعته لمعدل الإصابة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعودة الخدمات الطبية المعتادة بمستشفيات أسيوط الجامعية فى حال استمرار انخفاض أعداد المصابين‪. ‬

وكشف الجمال أنه خلال الفترة الماضية استقبلت مستشفيات الجامعة 535 حالة إيجابية تم استقبالهم منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت قد خصصتً 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة‪.‬

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعي الرئيسي قامت باستقبال 284 حالة كوفيد19 تم خروج 182 حالة منهم بعد تعافيهم وبلغ عدد الوفيات منهم 54 حالة كانت أغلبهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجارٍ استكمال علاج 48 حالة أخرى منهم 28 حالة مستقرة و20 حالة أخرى بالعناية المركزة‪.

وأضاف الدكتور علاء عطية أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى قامت كذلك باستقبال 47 مصابًا بكورونا تم شفاء وخروج منهم 42  حالة وجارٍ علاج 5 حالات أخرى جميعهم في حالة مستقرة‪.‬

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