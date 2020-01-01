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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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مصر

صرف 2 مليار جنيه من «معاشات أغسطس»

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:38 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
ولاء جمال
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تبدأ اليوم الأحد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف المعاشات لفئة من يتقاضون أقل من ٢٠٠٠ جنيه وذلك وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة في شهر يونيو وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الهيئة لصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك للتيسير على أصحاب المعاشات.

وقد تلقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة صرف المعاشات منذ بداية الصرف الذي بدأ يوم الخميس ٢٣ يوليو وحتى مساء أمس السبت حيث بلغ إجمالي حركات الصرف ١،٧٦٦ مليون حركة صرف بقيمة ٢،١٥٨ مليار جنيه.

وقد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي حيث بلغ عددها ١،٣٦٥ مليون حركة بقيمة إجمالية ١،٧٨٦ مليار جنيه كما بلغ إجمالي ما تم صرفه من منافذ الهيئة ١١٥ ألف حركة بقيمة إجمالية ١،٣٦٥ مليون جنيه وعدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد ٢٨٦ ألف حركة بقيمة إجمالية ٢٦٣ مليون جنيه بالاضافة الى المعاشات المحولة على البنوك والتي تبلغ ١،٧٣٢ مليون حالة بقيمة إجمالية ٥،٢٧١ مليار جنيه.

وأكد عوض فى تصريحات، أنه تم الإعلان عن خطة بدء صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيه، بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي؛ وقد تم استكمال الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

أما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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