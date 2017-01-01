رفض استئناف إبراهيم سعيد على تخفيض نفقة نجله

رفضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، اليوم الأحد، دعوى تخفيض إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم لنفقة نجله 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس، و50 جنيها فرش وغطاء، وذلك بعدما أقامت مطلقته ابتسام علاء دعواها لحبسه بعد تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة لمدة 15 شهرا، وأيدت دفعه لها.وكان هيثم حمد الله محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام دعواه مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.وذكرت زوجة اللاعب فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، ما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.ووفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا مديرا فنيا بنادي جولدي الرياضي.