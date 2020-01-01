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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

2.2 مليون دولار منحة من اليابان لمحاربة الجراد بالسودان

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:19 ص
الجراد بالسودان
الجراد بالسودان
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قدمت الحكومة اليابانية منحة قدرها 2.2 مليون دولار لمكافحة أسراب الجراد التي تغزو دولة جنوب السودان، لتقليل الأضرار البيئية والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اجتياحها للأراضي الزراعية والتهامها مساحات واسعة من المحاصيل في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان اليوم الأحد - " في جنوب السودان، تتصاعد المخاوف من أن البلاد ستواجه أزمة غذاء خطيرة جراء الأضرار التي خلفتها أسراب الجراد، لتضاف إلى الأضرار التي سببتها أزمة الفيضانات منذ العام الماضي.. ومن المتوقع أن تسهم المساعدات الإغاثية في تحسين مستويات التغذية لما يقرب من 49 ألفًا و900 مواطن".

وبينت الوزارة أن السودان ستتلقى منحة قدرها 1.7 مليون دولار بينما ستحصل أوغندا على 500 ألف دولار، ولاسيما أن أسراب الجراد هاجمت في فبراير الماضي مقاطعة مجاوي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان وأوغندا.. وقال وزير الزراعة والأمن الغذائي لجنوب السودان، أونيوتي أديجو، إن أسراب الجراد هاجمت مساحات كبيرة من الأراضي وأتت على كميات كبيرة من المحاصيل.

وفي استجابة للأزمة أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على لسان ممثلها في جنوب السودان، أن المنظمة بادرت بتركيب 1000 جهاز رش خلفي لمحاربة غزو أسراب الجراد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أواخر فبراير الماضي تقديم 8 ملايين دولار لدعم العمليات الإقليمية للسيطرة على الجراد في إثيوبيا وكينيا والصومال.

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