مشهور: التعاون مع «فاس» بداية جيدة لحل مشاكل صغار المزارعين

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوقيع بروتوكول دولي مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس" لخدمة صغار المزارعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم، موضحًا أن صغار المزارعين يعانون أكثر من غيرهم من الفلاحين من العديد من المشكلات التى قد تجعلهم يمتنعون عن الزراعة وبيع أراضيهم.وأضاف أن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التى يعاني منها صغار المزارعين خاصًة فى الفترة الراهنة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية والسماد، موضحا أن السماسرة هم من يتحكمون فى منظومة التسويق مما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التى يحصلون عليها من الفلاحين، وبالتالى لا يحققون هامش الربح المرجو.وأشار إلى منظومة تكويد المزارع، واعتبرها خطوة مهمة لتحسين أوضاع تصدير الحاصلات الزراعية، للقدرة على التحكم فى الشحنات المسافرة والتأكد من صلاحيتها وفقًا للمواصفات لدى كل سوق، وأوضح أن الصادرات الزراعية أحد أصعب القطاعات التى يتم التصدير فيها، وتحتاج متطلبات بعينها للحفاظ عليها، من خلال توافر ثلاجات للتخزين، وهذا يستغرق بعض الوقت لدخول الأسواق.