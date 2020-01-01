مقتل جندي وإصابة 3 في اشتباكات مع الإرهابيين بباكستان

ذكر الجيش الباكستاني اليوم الأحد أن جنديا لقي حتفه، وأصيب 3 آخرون بجروح في اشتباكات مع مجموعة من الإرهابيين بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - عن بيان أصدره الجيش - إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا النار على دورية روتينية لقوات الأمن في مقاطعة كيتش في بلوشستان، حيث جرت الاشتباكات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفى قريبة، حيث طوقت القوات المنطقة؛ للبحث عن المسلحين.